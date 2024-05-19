В ISW назвали ближайшие цели российских окупантов

Российские оккупанты. Фото: AP

Российские войска продолжают наступление на Харьковскую область. По мнению аналитиков, они намерены захватить Часов Яр и Волчанск.

Об этом сообщает ISW.

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Планы РФ по наступлению Часового Яра

"Российские войска недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр", — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ сообщил, что 17 мая российские войска провели неудачную механизированную атаку ротного уровня с помощью двух танков и 21 боевой машины пехоты в направлении Нового микрорайона на востоке Часового Яра. А 18 мая в том же районе произошла атака взводной силы противника.

ISW со ссылкой на геолокационные кадры по состоянию на 17 мая отметили, что россияне атакуют по меньшей мере семью бронемашинами вблизи Ивановского (восточнее Часового Яра). Позже Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских бойцов за уничтожение по меньшей мере 20 российских бронемашин (вероятно, за те же сутки).

"Российские войска не добились заметных тактических успехов в районе Часового Яра после проведения ротного механизированного штурма на восточной окраине города 4 апреля и не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе до 17 мая", — отметили аналитики.

Они добавили, что недавние штурмы в районе Часового Яра, вероятно, свидетельствуют о всеобщей интенсификации российских попыток по захвату этого города.

Для России это имело бы важное оперативное значение, поскольку обеспечивает выгодные позиции для дальнейших наступательных операций против Константиновки и Дружковки. Эти города являются основной украинской оборонной полосой Донецкой области.

Попытки РФ захватить Волчанск

Также россияне пытаются захватить Волчанск, поскольку город является самым большим населенным пунктом непосредственно на границе, который бы обеспечил российским войскам плацдарм, близкий к тылу. Таким образом, у них будет возможность подготовить и начать вторую фазу наступления.

Однако эксперты сомневаются, будет ли вторая фаза российской наступательной операции на севере Харьковской области приоритетом оперативной цели России — расширить желаемую "буферную зону" вдоль границы. Или оперативная цель России — продвинуться в пределах дальности действия артиллерии в Харьков и его окрестности.

Кроме того, российские войска могут планировать продвинуться в Большой Бурлук, чтобы создать угрозу оперативному тылу украинской группировки на Купянском направлении.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, Зеленский назвал факторы, повлиявшие на решение РФ осуществить повторное наступление на Харьковщину.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.