В Ивано-Франковской области мощные взрывы — ракеты добрались до запада
26 апреля 2024 23:52
обновлено: 00:06
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 26 апреля раздаются в результате ракетной атаки. Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает издание "Суспільне" и мониторинговые каналы.
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Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 26 апреля
Взрывы в Ивано-Франковской области были слышны неоднократно. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении ракет "Кинжал" в сторону региона.
Масштабная воздушная тревога по состоянию на 23:55 продолжается в Украине. По данным Воздушных сил, происходит ракетная атака "Кинжалов".
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