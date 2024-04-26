В Ивано-Франковской области мощные взрывы — ракеты добрались до запада

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 26 апреля раздаются в результате ракетной атаки. Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне" и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 26 апреля

Взрывы в Ивано-Франковской области были слышны неоднократно. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении ракет "Кинжал" в сторону региона.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Украинская правда"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Украина. Новости"

Масштабная воздушная тревога по состоянию на 23:55 продолжается в Украине. По данным Воздушных сил, происходит ракетная атака "Кинжалов".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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