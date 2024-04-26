В Івано-Франківській області потужні вибухи — ракети дісталися заходу
26 квітня 2024 23:52
оновлено: 00:06
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Івано-Франківській області зараз 26 квітня лунають внаслідок ракетної атаки. Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомляє видання "Суспільне" та моніторингові канали.
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Вибухи в Івано-Франківській області зараз 26 квітня
Вибухи в Івано-Франківській області було чути неодноразово. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух ракет "Кинджал" в бік регіону.
Масштабна повітряна тривога станом на 23:55 досі продовжується в Україні. За даними Повітряних сил, відбувається ракетна атака "Кинджалів".
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