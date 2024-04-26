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В Івано-Франківській області потужні вибухи — ракети дісталися заходу

26 квітня 2024 23:52
оновлено: 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Івано-Франківській області потужні вибухи — ракети дісталися заходу
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 26 квітня лунають внаслідок ракетної атаки. Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляє видання "Суспільне" та моніторингові канали.

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Вибухи в Івано-Франківській області зараз 26 квітня

Вибухи в Івано-Франківській області було чути неодноразово. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух ракет "Кинджал" в бік регіону.

Вибухи в Івано-Франківській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"
Вибухи в Івано-Франківській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Українська правда"
Вибухи в Івано-Франківській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Україна. Новини"

Масштабна повітряна тривога станом на 23:55 досі продовжується в Україні. За даними Повітряних сил, відбувається ракетна атака "Кинджалів".

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 26 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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