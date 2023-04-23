В Ивано-Франковске похоронили военного с позывным "Берет", который погиб под Угледаром

Погибший военный Олег Койляк. Фото: Facebook/Оксана Рубаняк

Сегодня, 23 апреля, в Ивано-Франковске похоронили 30-летнего заместителя командира подразделения 72-й отдельной механизированной бригады Олега Койляка с позывным "Берет". Его собратья пообещали отомстить россиянам.

Об этом сообщает ТСН.

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"Берет" погиб под Угледаром Донецкой области. Олег был на войне с 2014 года.

В последний путь погибшего военного провожали сотни людей.

"Он был настоящим, никогда не играл. Никогда бы не продался, он был человеком слова, чести", — говорит один из собратьев.

Военные подчеркивают, что Олег был очень храбрым человеком, которого пуля не берет.

Война для "Берета" началась 9 лет назад. Он служил на корвете "Тернополь" в Севастополе морским пехотинцем. Когда российские оккупанты аннексировали Крым и захватили судно, Украину предал только командир.

Весь экипаж, включая Олега Койляка, остался верен присяге — ребята вышли в Одессу.

"Когда ему сказали сдать оружие, он его не то, что не сдал, он еще позаливал во всю технику, которая была, всевозможных смесей, чтобы она не работала", — рассказывает командир Назарий Кишка.

Олег защищал Украину во время АТО. Полномасштабная война застала Олега в отставке. Военный сразу взял в руки оружие. С позывным "Берет" воевал в 72-й отдельной механизированной бригаде. Его последний штурм был под Угледаром. Украинские военные зачистили российский окоп, взяли пленных и возвращались на базу. Оккупанты начали поливать их минометным огнем. "Берет" погиб на месте.

Военный с позывным "Святой", который был рядом с Олегом, получил ранение.

"Мы понимали, что нам нужно спасти сначала наших собратьев, задачу выполнить до конца, поэтому мы решили выходить последними", — рассказывает он.

Когда собратья вспоминают Олега, прежде говорят — шутник, душа компании. Военные называют его мотиватором. За ним на фронт последовали два его брата и дядя.

"Мы отомстим, отомстим даже не знаю, с какой злобой, потому что терять собратья — это очень тяжело. Когда ты слышишь по рации: "Берет-200". Все! Это мотивация на то, чтобы еще больше убить врагов", — говорят военные.

У погибшего защитника остались жена и двое маленьких детей.

Напомним, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. После начала войны в Донбассе Барна пошел добровольцем в зону боевых действий. Воевал в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, был командиром минометного расчета с позывным "Дядя Олег".

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