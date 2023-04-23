В Івано-Франківську поховали військового з позивним "Берет", який загинув під Вугледаром

Загиблий військовий Олег Койляк. Фото: Facebook/Оксана Рубаняк

Сьогодні, 23 квітня, в Івано-Франківську поховали 30-річного заступника командира підрозділу 72-гої окремої механізованої бригади Олега Койляка з позивним "Берет". Його побратими пообіцяли помститися росіянам.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Прощання з військовим Олегом Койляком

"Берет" загинув під Вугледаром Донецької області. Олег був на війні з 2014 року.

В останню путь загиблого військового проводжали сотні людей.

"Він був справжнім, ніколи не грав. Ніколи би не продався, він був людиною слова, честі", — каже один із побратимів.

Військові наголошують, що Олег був дуже хороброю людиною, яку куля не бере.

Війна для "Берета" розпочалася 9 років тому. Він служив на корветі "Тернопіль" у Севастополі морським піхотинцем. Коли російські окупанти анексували Крим та захопили судно, Україну зрадив лише командир.

Увесь екіпаж, з Олегом Койляком включно, залишився вірним присязі — хлопці вийшли до Одеси.

"Коли йому сказали здати зброю, він її не те, що не здав, він ще позаливав у всю техніку, що була, всіляких сумішей, щоб вона не працювала", — розповідає командир Назарій Кишка.

Олег захищав Україну під час АТО. Повномасштабна війна застала Олега у відставці. Військовий відразу взяв до рук зброю. З позивним "Берет" воював у 72-гій окремій механізованій бригаді. Його останній штурм був під Вугледаром. Українські військові зачистили російський окоп, взяли полонених та поверталися на базу. Окупанти почали поливати їх мінометним вогнем. "Берет" загинув на місці.

Військовий з позивним "Святий", який був поруч з Олегом, отримав поранення.

"Ми розуміли, що нам потрібно врятувати спочатку наших побратимів, завдання виконати до кінця, Тому ми вирішили виходити останніми", — розповідає він.

Коли побратими згадують Олега, найперше кажуть — жартівник, душа компанії. Військові називають його мотиватором. За ним на фронт пішли два його брати та дядько.

"Ми помстимось, помстимось навіть не знаю, з якою злістю, бо втрачати побратима — це дуже важко. Коли ти чуєш по рації: "Берет-200". Все! Це мотивація на те, щоб ще більше вбити ворогів", — кажуть військові.

У загиблого захисника залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Після початку війни на Донбасі Барна пішов добровольцем у зону бойових дій. Воював у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, був командиром мінометного розрахунку з позивним "Дядько Олег".

Також ми писали, що в одній із битв із російськими окупантами в Донецькій області загинув багаторазовий чемпіон України з академічного веслування Олександр Дикий.