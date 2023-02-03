В Изюме подростки подорвались на противотанковой мине
В Изюме семь подростков подорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток". Все они получили осколочные ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Подробности
"Сегодня около 20:00 в Изюме семеро подростков (трое парней и четыре девушки) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала", — написал Синегубов в Telegram.
В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.
"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковской области. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", — добавил Синегубов.
Напомним, в Херсонской области вблизи села Музыковка погиб, взорвавшись на вражеской мини, мужчина, который собирал дрова в лесополосе. Правоохранители начали досудебное расследование.
Кроме того, недавно в Херсонской области на российской мине взорвался электрик. Мужчина получил довольно тяжелые травмы.
Также сообщалось, что из-за агрессии россии в Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров. Таким образом, россия создала в Украине больше всего в мире и минное поле.