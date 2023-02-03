В Ізюмі підлітки підірвалися на протитанковій міні
В Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка". Всі вони отримали осколкові поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Деталі
"Сьогодні близько 20:00 в Ізюмі семеро підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала", — написав Синєгубов у Telegram.
Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.
"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, на Херсонщині поблизу села Музиківка загинув, підірвавшись на ворожій міні, чоловік, який збирав дрова у лісосмузі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Крім того, нещодавно на Херсонщині на російській міні підірвався електрик. Чоловік отримав досить тяжкі травми.
Також повідомлялося, що через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.