В Ізюмі підлітки підірвалися на протитанковій міні

Неповнолітні отримали осколкові поранення

В Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка". Всі вони отримали осколкові поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Сьогодні близько 20:00 в Ізюмі семеро підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала", — написав Синєгубов у Telegram.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.

"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, на Херсонщині поблизу села Музиківка загинув, підірвавшись на ворожій міні, чоловік, який збирав дрова у лісосмузі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Крім того, нещодавно на Херсонщині на російській міні підірвався електрик. Чоловік отримав досить тяжкі травми.

Також повідомлялося, що через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.