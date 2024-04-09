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В Израиле сработал "Железный купол" — что известно

9 апреля 2024 04:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Израиле сработал "Железный купол" - что известно
Работа "Железного купола" в Израиле. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Противовоздушная оборона Израиля сбила воздушную цель, вошедшую в воздушное пространство страны в районе Эйлата. "Железный купол" сработал в ночь с понедельника на вторник, 9 апреля.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Работа "Железного купола" в Израиле.

По данным ЦАХАЛ, цель сбита установленной на корабле системой "Железный купол", известной как C-Dome.

Указывается, что разрушений и пострадавших нет.

Также известно, что перед этим в южном городе Эйлат прозвучали сирены предупреждения о вторжении вражеских самолетов или беспилотников.

Ранее в материале Новости.LIVE мы писали об итогах, потерях и перспективах Израиля после полугода войны с ХАМАСом.

Также из-за угрозы вооруженного нападения Ирана армия обороны Израиля объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.

Иран
Израиль
война
ПВО
железный купол

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