В Израиле сработал "Железный купол" — что известно
Противовоздушная оборона Израиля сбила воздушную цель, вошедшую в воздушное пространство страны в районе Эйлата. "Железный купол" сработал в ночь с понедельника на вторник, 9 апреля.
Об этом сообщает Times of Israel.
Работа "Железного купола" в Израиле.
По данным ЦАХАЛ, цель сбита установленной на корабле системой "Железный купол", известной как C-Dome.
Указывается, что разрушений и пострадавших нет.
Также известно, что перед этим в южном городе Эйлат прозвучали сирены предупреждения о вторжении вражеских самолетов или беспилотников.
Ранее в материале Новости.LIVE мы писали об итогах, потерях и перспективах Израиля после полугода войны с ХАМАСом.
Также из-за угрозы вооруженного нападения Ирана армия обороны Израиля объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.
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