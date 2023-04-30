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В Харьковской прокуратуре показали последствия обстрелов Купянска

30 апреля 2023 12:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харьковской прокуратуре показали последствия обстрелов Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 апреля, враг еще раз обстрелял Купянск. Правоохранители зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ. Повреждены дома, транспорт и возгорание гаража больницы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел Купянска

Утром 30 апреля российские военнослужащие из РСЗО обстреляли Купянск. Частично разрушены частные жилые дома, повреждены транспортные средства. Также произошло возгорание гаража городской больницы.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Купянска
Харьковская областная прокуратура оценивает последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что утром 30 апреля мы писали, что российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Был поражен частный жилой дом, гараж и автомобили.

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