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В Харківській прокуратурі показали наслідки обстрілів Купʼянська

30 квітня 2023 12:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Харківській прокуратурі показали наслідки обстрілів Купʼянська
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 30 квітня, ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії РФ. Пошкоджено будинки, транспорт та було загоряння гаражу лікарні.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Куп'янську 

Зазначається, що зранку 30 квітня російські військовослужбовці з РСЗВ обстріляли Куп‘янськ. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено транспортні засоби. Також відбулось загоряння гаражу міської лікарні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Куп'янську
Харківська обласна прокуратура оцінює наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що вранці 30 квітня ми писали, що російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Були уражені приватний житловий будинок, гараж і автомобілі. 

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