В Харькове раздаются взрывы — россияне атакуют город

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Харькове раздаются мощные взрывы. Город находится под огнем российской армии.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В Харькове раздаются взрывы

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Взрывы в городе подтверждает и мэр города Игорь Терехов.

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Незадолго до этого, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет, в том числе и для Харьковской области.

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По состоянию на 16.26 угроза сохраняется для следующих регионов:

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Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире. Тогда погибли два человека, троих спасли.

''Кошмарили'' вражеские ракеты даже Закарпатье, однако одну из целей удалось сбить над Буковелем.