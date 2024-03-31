В Харькове раздаются взрывы — россияне атакуют город
31 марта 2024 16:19
обновлено: 16:30
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
В Харькове раздаются мощные взрывы. Город находится под огнем российской армии.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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В Харькове раздаются взрывы
Взрывы в городе подтверждает и мэр города Игорь Терехов.
Незадолго до этого, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет, в том числе и для Харьковской области.
По состоянию на 16.26 угроза сохраняется для следующих регионов:
Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире. Тогда погибли два человека, троих спасли.
''Кошмарили'' вражеские ракеты даже Закарпатье, однако одну из целей удалось сбить над Буковелем.
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