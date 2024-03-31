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В Харькове раздаются взрывы — россияне атакуют город

31 марта 2024 16:19
обновлено: 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове раздаются взрывы — россияне атакуют город
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове раздаются мощные взрывы. Город находится под огнем российской армии.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В Харькове раздаются взрывы

В Харькове раздаются взрывы - россияне атакуют город
Источник: Telegram

Взрывы в городе подтверждает и мэр города Игорь Терехов.

В Харькове раздаются взрывы - россияне атакуют город
Источник: Telegram

Незадолго до этого, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет, в том числе и для Харьковской области.

В Харькове раздаются взрывы - россияне атакуют город
Источник: Telegram

По состоянию на 16.26 угроза сохраняется для следующих регионов:

В Харькове раздаются взрывы - россияне атакуют город
Источник: Telegram

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире. Тогда погибли два человека, троих спасли.

''Кошмарили'' вражеские ракеты даже Закарпатье, однако одну из целей удалось сбить над Буковелем.

Харьков
взрыв
Украина
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине

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