В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
31 березня 2024 16:19
оновлено: 16:30
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
В Харкові лунають потужні вибухи. Місто перебуває під вогнем російської армії.
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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В Харкові лунають вибухи
Вибухи у місті підтверджує і мер міста Ігор Терехов.
Незадовго до цього, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет, зокрема і для Харківщини.
Станом на 16:26 загроза зберігається для таких регіонів:
Нагадаємо, раніше у Білій Церкві на Київщині завершили розбір завалів внаслідок вибуху у квартирі. Тоді загинули двоє людей, трьох — врятували.
''Кошмарили'' ворожі ракети навіть Закарпаття, проте одну з цілей вдалося збити над Буковелем.
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