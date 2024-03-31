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В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто

31 березня 2024 16:19
оновлено: 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові лунають потужні вибухи. Місто перебуває під вогнем російської армії.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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В Харкові лунають вибухи

В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
Джерело: Telegram

Вибухи у місті підтверджує і мер міста Ігор Терехов.

В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
Джерело: Telegram

Незадовго до цього, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет, зокрема і для Харківщини.

В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
Джерело: Telegram

Станом на 16:26 загроза зберігається для таких регіонів:

В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві на Київщині завершили розбір завалів внаслідок вибуху у квартирі. Тоді загинули двоє людей, трьох — врятували.

''Кошмарили'' ворожі ракети навіть Закарпаття, проте одну з цілей вдалося збити над Буковелем

Харків
вибух
Україна
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
війна в Україні

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