В Харкові лунають вибухи — росіяни атакують місто

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

В Харкові лунають потужні вибухи. Місто перебуває під вогнем російської армії.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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В Харкові лунають вибухи

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Вибухи у місті підтверджує і мер міста Ігор Терехов.

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Незадовго до цього, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет, зокрема і для Харківщини.

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Станом на 16:26 загроза зберігається для таких регіонів:

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві на Київщині завершили розбір завалів внаслідок вибуху у квартирі. Тоді загинули двоє людей, трьох — врятували.

''Кошмарили'' ворожі ракети навіть Закарпаття, проте одну з цілей вдалося збити над Буковелем.