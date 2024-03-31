В Харькове раздался взрыв — город под авиаударом

Взрыв в ночном городе. Фото иллюстративное: Pixabay

В Харькове прогремел взрыв. Город находится под авиаударом российских истребителей.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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Источник: Telegram

Об угрозе незадолго до этого горожан предупредил и глава обороны города Сергей Мельник.

Источник: Telegram

Авиаудары по Харькову — последние новости

Напомним, незадолго до этого тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила запуск корректируемых авиабомб КАБ-1500, в результате чего воздушная тревога была объявлена для Харьковской области.

Взрывы в городе звучали и сегодня днем, о чем информировал глава ХОГА Олег Синегубов.

В то же время вчера российские самолеты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова той же корректируемой авиабомбой.