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В Харькове раздался взрыв — город под авиаударом

31 марта 2024 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове раздался взрыв — город под авиаударом
Взрыв в ночном городе. Фото иллюстративное: Pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове прогремел взрыв. Город находится под авиаударом российских истребителей.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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В Харькове раздался взрыв — город под авиаударом
Источник: Telegram

Об угрозе незадолго до этого горожан предупредил и глава обороны города Сергей Мельник.

В Харькове раздался взрыв — город под авиаударом
Источник: Telegram

Авиаудары по Харькову — последние новости

Напомним, незадолго до этого тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила запуск корректируемых авиабомб КАБ-1500, в результате чего воздушная тревога была объявлена для Харьковской области.

Взрывы в городе звучали и сегодня днем, о чем информировал глава ХОГА Олег Синегубов.

В то же время вчера российские самолеты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова той же корректируемой авиабомбой.

Харьков
взрыв
Украина
самолеты
война в Украине
авиабомба

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