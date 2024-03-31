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В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом

31 березня 2024 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом
Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: Pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові прогримів вибух. Місто перебуває під авіаударом російських винищувачів. 

Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом - фото 1
Джерело: Telegram

Про загрозу незадовго до цього містян попередив і голова оборони міста Сергій Мельник.

В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом - фото 2
Джерело: Telegram

Авіаудари по Харкову — останні події

Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.

Вибухи у місті лунали й сьогодні вдень, про що інформував голова ХОДА Олег Синєгубов.

Водночас вчора російські літаки вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова керованою авіабомбою.

Харків
вибух
Україна
літаки
війна в Україні
авіабомба

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