В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом
31 березня 2024 22:24
Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: Pixabay
В Харкові прогримів вибух. Місто перебуває під авіаударом російських винищувачів.
Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
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Про загрозу незадовго до цього містян попередив і голова оборони міста Сергій Мельник.
Авіаудари по Харкову — останні події
Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.
Вибухи у місті лунали й сьогодні вдень, про що інформував голова ХОДА Олег Синєгубов.
Водночас вчора російські літаки вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова керованою авіабомбою.
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