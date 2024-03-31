В Харкові пролунав вибух — місто під авіаударом

Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: Pixabay

В Харкові прогримів вибух. Місто перебуває під авіаударом російських винищувачів.

Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

Читайте також:

В Харкові лунають вибухи

Джерело: Telegram

Про загрозу незадовго до цього містян попередив і голова оборони міста Сергій Мельник.

Джерело: Telegram

Авіаудари по Харкову — останні події

Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.

Вибухи у місті лунали й сьогодні вдень, про що інформував голова ХОДА Олег Синєгубов.

Водночас вчора російські літаки вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова керованою авіабомбою.