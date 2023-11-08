В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ
8 ноября 2023 18:12
Взрыв в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети
Сообщается о взрывах в Херсоне. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные соцсети.
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Сообщается, что после объявления воздушной тревоги, по городу был нанесен удар управляемой авиабомбой.
Пока официальной информации от местных властей не поступало.
Предыдущие обстрелы Херсона
Напомним, что ранее российские кафиры 4 ноября, еще раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега, ранив четырех человек.
Третьего ноября враг попал по центру города, в результате чего три человека были ранены.
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