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В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ

8 ноября 2023 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ
Взрыв в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сообщается о взрывах в Херсоне. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные соцсети.

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Сообщается, что после объявления воздушной тревоги, по городу был нанесен удар управляемой авиабомбой.

Источник: Telegram

Пока официальной информации от местных властей не поступало.

Предыдущие обстрелы Херсона

Напомним, что ранее российские кафиры 4 ноября, еще раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега, ранив четырех человек.

Третьего ноября враг попал по центру города, в результате чего три человека были ранены.

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