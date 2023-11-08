В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ

Взрыв в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети

Сообщается о взрывах в Херсоне. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные соцсети.

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Сообщается, что после объявления воздушной тревоги, по городу был нанесен удар управляемой авиабомбой.

Источник: Telegram

Пока официальной информации от местных властей не поступало.

Предыдущие обстрелы Херсона

Напомним, что ранее российские кафиры 4 ноября, еще раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега, ранив четырех человек.

Третьего ноября враг попал по центру города, в результате чего три человека были ранены.