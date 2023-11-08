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В Херсоні лунають вибухи, — місцеві ЗМІ

8 листопада 2023 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Херсоні лунають вибухи, — місцеві ЗМІ
Вибух внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Повідомляють про вибухи у Херсоні. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві соцмережі

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Вибухи в Херсоні

Повідомляється, що після оголошення повітряної тривоги по місту було завдано удару керованою авіабомбою. 

Джерело: Telegram

Наразі офіційної інформації від місцевої влади не надходило.

Попередні обстріли Херсону

Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.

Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого троє людей було поранено.

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