В Херсоні лунають вибухи, — місцеві ЗМІ
8 листопада 2023 18:12
Вибух внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
Повідомляють про вибухи у Херсоні. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві соцмережі.
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Повідомляється, що після оголошення повітряної тривоги по місту було завдано удару керованою авіабомбою.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади не надходило.
Попередні обстріли Херсону
Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.
Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого троє людей було поранено.
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