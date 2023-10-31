В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза БПЛА и баллистики
31 октября 2023 22:07
Работа мобильной группы ПВО ВСУ по российским дронам. Фото: Воздушные Силы ВС Украины
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о запуске БПЛА Shahed-136 и баллистической угрозе.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ
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Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время существует угроза Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областей, а также города Киева.
Также сообщается, что в Днепропетровской области были уничтожены два дрона Shahed-136. Еще один БПЛА фиксируется в Кировоградской области.
Напомним, что ранее мощные взрывы прогремели после полуночи 31 октября в Миргороде Полтавской области. Воздушная тревога была объявлена в регионе.
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