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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза БПЛА и баллистики

31 октября 2023 22:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза БПЛА и баллистики
Работа мобильной группы ПВО ВСУ по российским дронам. Фото: Воздушные Силы ВС Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о запуске БПЛА Shahed-136 и баллистической угрозе.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ 

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Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - угроза БПЛА и баллистики
Источник: Telegram
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - угроза БПЛА и баллистики
Источник: Telegram
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - угроза БПЛА и баллистики
Источник: Telegram

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областей, а также города Киева.

Карта воздушных тревог. Источник: alerts.in.ua

Также сообщается, что в Днепропетровской области были уничтожены два дрона Shahed-136. Еще один БПЛА фиксируется в Кировоградской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - угроза БПЛА и баллистики
Источник: Telegram

Напомним, что ранее мощные взрывы прогремели после полуночи 31 октября в Миргороде Полтавской области. Воздушная тревога была объявлена в регионе.

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