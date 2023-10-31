В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу — загроза БПЛА та балістики

Робота мобільної групи ППО ЗСУ по російських дронах. Фото: Повітряні Сили ЗС України

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск БПЛА Shahed-136 та балістичну загрозу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі існує загроза для Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей, а також міста Києва.

Карта повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

Також повідомляється, що на Дніпропетровщині було знищено два дрони Shahed-136. Ще один БПЛА фіксують у Кіровоградській області.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше потужні вибухи пролунали після опівночі 31 жовтня у Миргороді на Полтавщині. Повітряна тривога була оголошена в регіоні.