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В Кремле разработали новый план информационной войны против Украины, — ГУР

29 августа 2023 09:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кремле разработали новый план информационной войны против Украины, — ГУР
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кремле провели совещание по поводу очередного этапа информационной войны в медиапространствах Украины и мира. Темой этого собрания стало утверждение четких нарративов, дискредитирующих наше государство и, чтобы иметь влияние на мировых партнеров Украины.

Об этом пишет пресс-служба ГУР.

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В совещании приняли участие:

  • первый заместитель руководителя администрации российского президента Владимира Путина Сергей Кириенко,
  • кремлевские "технологи",
  • представители медиаресурсов, участвующих в проведении операций в информационной сфере.

О чем будут врать оккупанты

Уже в ближайшем будущем российские пропагандисты будут распространять следующие нарративы:

  • "массовая мобилизация";

"Вроде бы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; вроде бы мобилизация будет касаться несовершеннолетних", — объясняют в сообщении.

  • "уныние украинских партнеров в возможности победы";

"Мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории"; фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины", — отмечают в разведке.

  • "украинское контрнаступление не имеет успехов";

Речь идет о якобы увеличении количества могил украинских воинов, показывая в пример крупные города Украины. Также нарративы о том, что ВСУ не преуспевают на поле боя, несмотря на большие потери. В России будут распространять и тему поиска виновных в вымышленных провалах, чтобы дискредитировать украинских военачальников и чиновников.

  • "тотальная коррупция";

"Вроде бы государство не борется с коррупцией — "бюджет разворовывается, закупки не проводятся"; вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров", — отмечают в сообщении.

  • "прекрасная" жизнь на оккупированных территориях;

"Идеальная" жизнь в оккупации

Российские пропагандисты будут рассказывать о "высоких" зарплатах, "низких" ценах, "обеспечениях" всем нужным. Также они будут говорить о том, как "развивается" инфраструктура и восстановление разрушенного жилья.

Кроме того, нарративом будут вроде бы как "демократические" выборы в "единый день голосования" по российским законам.

В то же время, будут и такие выдумки:

  • "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
  • украинские власти вроде бы как "сдают" Купянск.

"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.

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