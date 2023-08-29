В Кремлі розробили новий план інформаційної війни проти України, — ГУР

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Кремлі провели нараду щодо чергового етапу інформаційної війни в медіапросторах України та світу. Темою цього зібрання стало затвердження чітких наративів, які дискредитують нашу державу та, щоб мати вплив на світових партнерів України.

Про це пише пресслужба ГУР.

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Зазначається, що у нараді взяли участь:

перший заступник керівника адміністрації російського президента Володимира Путіна Сергій Кірієнко,

кремлівські "технологи",

представники медіаресурсів, які беруть участь у проведенні операцій в інформаційній сфері.

Про що будуть брехати окупанти

Вже в найближчому майбутньому російські пропагандисти будуть поширювати такі наративи:

"масова мобілізація";

"Начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я; начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх", — пояснюють у повідомленні.

"зневіра українських партнерів у можливості перемоги";

"Уявні "договорняки" про "мир в обмін на території"; фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України", — зазначають у розвідці.

"український контрнаступ не має успіхів";

Мова йде про нібито збільшення кількості могил українських воїнів, показуючи в приклад великі міста України. Також наративи про те, що ЗСУ не досягають успіхів на полі бою, попри великі втрати. В Росії будуть розповсюджувати й тему пошуку винних у вигаданих "провалах", аби дискредитувати українських воєначальників та чиновників.

"тотальна корупція";

"Начебто держава не бореться з корупцією — "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться"; начебто відсутність покарань для корупціонерів", — зазначають у повідомленні.

"прекрасне" життя на окупованих територіях;

"Ідеальне" життя в окупації

Російські пропагандисти будуть розповідати про "високі" зарплати, "низькі" ціни, "забезпечення" всім потрібним. Також вони говоритимуть про те, як "розвивається" інфраструктура та відбудова зруйнованого житла.

Крім того, наративом будуть начебто "демократичні" вибори в "єдиний день голосування" за російськими законами.

Водночас будуть і такі вигадки:

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

"Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, російські пропагандисти продовжують примножувати вигадки щодо війни з Україною. Цього разу мережею поширили фейк про те, що у країнах ЄС нібито мобілізуватимуть українських біженців до лав ЗСУ.