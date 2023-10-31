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В Крыму прозвучала воздушная тревога — очевидцы сообщают о колонне "скорых"

31 октября 2023 21:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Крыму прозвучала воздушная тревога — очевидцы сообщают о колонне "скорых"
Кареты скорой помощи мчатся по улицам Севастополя. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. Очевидцы сообщают о колонне машин "скорой помощи".

Об этом сообщают Телеграмм-канал "Новости Мелитополя".

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"У Севастополя какая-то беда у орков", — говорится в сообщении.

Есть информация, что в направлении военного госпиталя Черноморского флота оккупантов колоннами едут машины скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 31 октября, во временно оккупированном Севастополе произошел пожар. Пока неизвестно, что именно горит.

Напомним, что в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.

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