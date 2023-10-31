В Криму пролунала повітряна тривога — очевидці повідомляють про колону "швидких"

Карети "швидкої допомоги" мчать вулицями Севастополя. Фото: Скриншот

В тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога. Очевидці повідомляють про колону машин "швидкої допомоги".

Про це повідомляють Телеграм-канал "Новини Мелітополя".

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"Біля Севастополя якась біда у орків", — говориться у повідомленні.

Є інформація, що у напрямку військового госпіталю Чорноморського флоту окупантів колонами їдуть машини швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа. Наразі невідомо, що саме горить.

Нагадуємо, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.