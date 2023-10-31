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В Криму пролунала повітряна тривога — очевидці повідомляють про колону "швидких"

31 жовтня 2023 21:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Криму пролунала повітряна тривога — очевидці повідомляють про колону "швидких"
Карети "швидкої допомоги" мчать вулицями Севастополя. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога. Очевидці повідомляють про колону машин "швидкої допомоги".

Про це повідомляють Телеграм-канал "Новини Мелітополя".

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Вибухи біля Севастополя

"Біля Севастополя якась біда у орків", — говориться у повідомленні.

Є інформація, що у напрямку військового госпіталю Чорноморського флоту окупантів колонами їдуть машини швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа. Наразі невідомо, що саме горить.

Нагадуємо, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.

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