В Крыму россияне мобилизуют бывших силовиков, — АТЕШ

Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ

В Крыму российские оккупанты утвердили приказ о мобилизации всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых структур.

Об этом сообщили представители партизанского движения АТЕШ.

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В первую очередь захватчики мобилизуют отставных сотрудников полиции. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге массовую мобилизацию не проводят.

В АТЕШ добавили, что российские войска истребляют население оккупированных украинских регионов, чтобы таким образом приостановить украинское наступление. Партизаны подчеркнули, что такие действия являются тяжким военным преступлением.

Также участники движения сопротивления пообещали содействовать каждому человеку, стремящемуся избежать мобилизации в ряды армии оккупантов.

"Если Вас готовятся мобилизовать — пишите нам! Мы поможем Вам выжить и нанести непоправимый урон российской армии", — говорится в сообщении.

В понедельник, 28 августа, в Twitter дипломатической миссии России в Южно-Африканской Республике была опубликована карта, где находящийся под контролем России Крым указан как украинская территория. Впрочем, через некоторое время публикация была удалена пресс-службой дипломатической миссии.

В этом году вдвое меньше россиян посетили курортный сезон в Крыму, чем в прошлом. А цены в отелях упали на 30% по сравнению с 2022 годом.