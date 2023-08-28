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У ГУР пояснили, як звільнятимуть Крим від окупантів

28 серпня 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ГУР пояснили, як звільнятимуть Крим від окупантів
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки МО України/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Начальник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії".

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Буданов звернув увагу на ті часи, коли стверджували про можливість повернути Крим лише мирними засобами, та поставив питання про місце розташування таких прихильників зараз.

"Крим можна повертати, Україна повертатиме лише дипломатичним шляхом, інших немає. Де всі ці зараз люди? Чому ж вони зараз мовчать про це? Це їхній стратегічний програш", — каже він.

Щодо способу повернення Криму, то глава ГУР підкреслив, що це буде комплексний підхід, деталі якого поки що не розкриваються. Також він висловив своє прагнення діяти стратегічно, уникаючи передчасного розкриття планів.

"Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке — давати зараз роз'яснення я не буду. Тому що я все ж таки хочу його повернути, а не, як кажуть, наламати операцію тут і зараз", — додав він.

Нагадаємо, що стало відомо, що українська розвідка може стежити за російськими окупантами у Криму. Проте інформація надходить із затримкою.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що через політичний тиск на Росію можна стимулювати її до виведення військ із Криму. Він вважає, що першочерговим кроком для Києва є взяття під свій контроль кордону з півостровом.

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