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В Криму росіяни мобілізують колишніх силовиків, — АТЕШ

29 серпня 2023 13:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Криму росіяни мобілізують колишніх силовиків, — АТЕШ
Російські окупанти в Криму. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Криму російські окупанти затвердили наказ щодо мобілізації всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових структур.

Про це повідомили представники партизанського руху АТЕШ.

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В першу чергу загарбники мобілізують відставних співробітників поліції. У той самий час у Москві та Санкт-Петербурзі масової мобілізації не проводять. 

В АТЕШ додали, що російські війська винищують населення окупованих українських регіонів, щоб таким чином стримати український наступ. Партизани наголосили, що такі дії є важким військовим злочином.

Також учасники руху опору пообіцяли сприяти кожній людині, яка прагне уникнути мобілізації до лав армії окупантів.

"Якщо Вас готуються мобілізувати — пишіть нам! Ми допоможемо Вам вижити і завдати непоправної шкоди російській армії", — говориться у повідомленні.

У понеділок, 28 серпня, у Twitter дипломатичної місії Росії в Південно-Африканській Республіці було опубліковано мапу, де Крим, який перебуває під контролем Росії, зазначений як українська територія. Втім, через деякий час публікацію було видалено пресслужбою дипломатичної місії.

Цьогоріч вдвічі менше росіян відвідали курортний сезон у Криму, ніж у минулому. А ціни в готелях впали на 30% порівняно з 2022 роком.

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