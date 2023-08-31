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В Криму триває поступовий процес деокупації, — Братчук

31 серпня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Криму триває поступовий процес деокупації
Вибухи на базі окупантів у Криму. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни починають підозрювати, що їхня "прикрість" у столиці та окупованому Криму — це лише інформаційні заяви. Попри насиченість роботи ППО, їхні міста щоденно потерпають від дронових та ракетних ударів. 

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"З окупованим Кримом наразі все зрозуміло, тому що йде процес демілітаризації і він буде прискорюватися. Ми навіть можемо говорити про те, що сьогодні у них не вистачає сил і засобів для захисту власної столиці, а це вже тривожні дзвіночки для звичайних росіян, які відчувають економічні наслідки цих ударів", — сказав Братчук.

Деокупація Криму

За словами Братчука, процес деокупації українського півострова буде довольні складним як військово, так і політично, але "те, що ППО у них діряве — ми це бачимо".

"Вони нічого кращого не знайшли, як топити баржі для того, щоб морські дрони не вразили Кримський міст", — додав речник УДА.

Нагадаємо, ворог знову збільшив корабельне угруповування у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутні три ракетоносії, тож ймовірність обстрілів залишається високою.

Також ми писали, у росіян є так званий "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують порти з українським зерном. Такі випадки зустрічались Бердянську та Маріуполі.

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