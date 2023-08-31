В Криму триває поступовий процес деокупації, — Братчук
Росіяни починають підозрювати, що їхня "прикрість" у столиці та окупованому Криму — це лише інформаційні заяви. Попри насиченість роботи ППО, їхні міста щоденно потерпають від дронових та ракетних ударів.
Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
"З окупованим Кримом наразі все зрозуміло, тому що йде процес демілітаризації і він буде прискорюватися. Ми навіть можемо говорити про те, що сьогодні у них не вистачає сил і засобів для захисту власної столиці, а це вже тривожні дзвіночки для звичайних росіян, які відчувають економічні наслідки цих ударів", — сказав Братчук.
Деокупація Криму
За словами Братчука, процес деокупації українського півострова буде довольні складним як військово, так і політично, але "те, що ППО у них діряве — ми це бачимо".
"Вони нічого кращого не знайшли, як топити баржі для того, щоб морські дрони не вразили Кримський міст", — додав речник УДА.
Нагадаємо, ворог знову збільшив корабельне угруповування у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутні три ракетоносії, тож ймовірність обстрілів залишається високою.
Також ми писали, у росіян є так званий "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують порти з українським зерном. Такі випадки зустрічались Бердянську та Маріуполі.