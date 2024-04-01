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В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета

1 апреля 2024 20:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета
Су-35 с ракетой Х-59 в вечернем небе. Фото иллюстративное: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кривом Роге раздаются мощные взрывы. Сообщается, что на город летит управляемая авиаракета Х-59.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета
Источник: Telegram Суспільне Дніпро

Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о полете управляемой авиаракеты в направлении города.

В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета
Источник: Telegram ВС ВСУ

По состоянию на 20:48 сообщается об отбое воздушной тревоги для города.

В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета
Источник: Telegram ВС ВСУ

Напомним, сегодня в городе уже раздались взрывы.

Также взрывы сегодня утром прогремели и в Харькове: фиксировались пуски вражеских корректируемых авиабомб.

Кривой Рог
взрыв
Украина
ракета
война в Украине

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