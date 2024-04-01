В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета
1 апреля 2024 20:40
Су-35 с ракетой Х-59 в вечернем небе. Фото иллюстративное: скриншот
В Кривом Роге раздаются мощные взрывы. Сообщается, что на город летит управляемая авиаракета Х-59.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".
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Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о полете управляемой авиаракеты в направлении города.
По состоянию на 20:48 сообщается об отбое воздушной тревоги для города.
Напомним, сегодня в городе уже раздались взрывы.
Также взрывы сегодня утром прогремели и в Харькове: фиксировались пуски вражеских корректируемых авиабомб.
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