В Кривом Роге раздаются взрывы — на город летит ракета

Су-35 с ракетой Х-59 в вечернем небе. Фото иллюстративное: скриншот

В Кривом Роге раздаются мощные взрывы. Сообщается, что на город летит управляемая авиаракета Х-59.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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Взрывы в Кривом Роге

Источник: Telegram Суспільне Дніпро

Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о полете управляемой авиаракеты в направлении города.

Источник: Telegram ВС ВСУ

По состоянию на 20:48 сообщается об отбое воздушной тревоги для города.

Источник: Telegram ВС ВСУ

Напомним, сегодня в городе уже раздались взрывы.

Также взрывы сегодня утром прогремели и в Харькове: фиксировались пуски вражеских корректируемых авиабомб.