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У Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета

1 квітня 2024 20:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета
Су-35 з ракетою Х-59 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кривому Розі лунають потужні вибухи. Повідомляється, що на місто летить керована авіаракета Х-59.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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В Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета
Джерело: Telegram Суспільне Дніпро

Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про політ керованої авіаракети в напрямку міста.

В Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета
Джерело: Telegram ПС ЗСУ 

Станом на 20:48 повідомляється про відбій повітряної тривоги для міста.

В Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета
Джерело: Telegram ПС ЗСУ 

Нагадаємо, сьогодні в місті вже пролунали вибухи

Також вибухи сьогодні зранку пролунали й в Харкові: фіксувалися пуски ворожих керованих авіабомб.

Кривий Ріг
вибух
Україна
ракета
війна в Україні

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