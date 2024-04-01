У Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета

Су-35 з ракетою Х-59 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: скриншот

В Кривому Розі лунають потужні вибухи. Повідомляється, що на місто летить керована авіаракета Х-59.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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Джерело: Telegram Суспільне Дніпро

Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про політ керованої авіаракети в напрямку міста.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 20:48 повідомляється про відбій повітряної тривоги для міста.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні в місті вже пролунали вибухи.

Також вибухи сьогодні зранку пролунали й в Харкові: фіксувалися пуски ворожих керованих авіабомб.