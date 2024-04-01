У Кривому Розі лунають вибухи — на місто летить ракета
1 квітня 2024 20:40
Су-35 з ракетою Х-59 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: скриншот
В Кривому Розі лунають потужні вибухи. Повідомляється, що на місто летить керована авіаракета Х-59.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
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Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про політ керованої авіаракети в напрямку міста.
Станом на 20:48 повідомляється про відбій повітряної тривоги для міста.
Нагадаємо, сьогодні в місті вже пролунали вибухи.
Також вибухи сьогодні зранку пролунали й в Харкові: фіксувалися пуски ворожих керованих авіабомб.
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