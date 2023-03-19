В "ЛНР" оккупанты лишают украинского гражданства местных жителей: детали

Людей угрожают уволить с работы, если они не перейдут на российское гражданство

Жителей так называемой "ЛНР" заставляют получать гражданство россии. В Рубежном оставляют на работе только с паспортом россии.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Принудительное изменение гражданства

Отмечается, что оккупанты быстроручно составили и приняли так называемый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры. Его уже ввели в действие.

Отныне житель оккупированной территории не считается гражданином Украины, по мнению оккупационной власти, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.

"То есть гражданин любой другой страны может это сделать исключительно на общих началах, от украинцев, имеющих регистрацию на территории россии, этого вообще не требуют делать. А вот жителей так называемой "ЛНР" вынуждают спешить. К тому же кто будет знать, сколько на самом деле таких заявлений будет написано собственноручно, писал ли его человек и проживает ли он на указанной территории", — говорится в сообщении.

Нет паспорта рф — нет работы

Как рассказали в ОВА, в Рубежном местная оккупационная власть заставляет население получать гражданство россии. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства или возможности не быть уволенным необходимо иметь паспорт гражданина россии.

Напомним, с начала марта на временно оккупированных территориях начали действовать правила выплат пенсий и социальных выплат россии. Согласно этим правилам, российское гражданство является необходимым условием для получения соответствующих выплат.