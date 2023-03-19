В "ЛНР" оккупанты лишают украинского гражданства местных жителей: детали
Жителей так называемой "ЛНР" заставляют получать гражданство россии. В Рубежном оставляют на работе только с паспортом россии.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
-
Украинцам рассказали, как аннулировать долг за газ и вернуть переплату
-
Япония и Германия будут наблюдать за развитием расследования против путина
-
Зерновая инициатива: в ООН сделали важное заявление по экспорту украинского зерна
-
В Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар
-
Наконец-то пришла весна: в какие области Украины ворвется настоящее тепло
-
Украинские банки будут проверять клиентов на связи с рф
-
Более 700 оккупантов и десятки единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
В Польше украинским беженцам обещают новую финпомощь: как получить 500 злотых
-
Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь
-
Захарова заявила, что российские войска не имеют отношения к установлению мира в Украине
Принудительное изменение гражданства
Отмечается, что оккупанты быстроручно составили и приняли так называемый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры. Его уже ввели в действие.
Отныне житель оккупированной территории не считается гражданином Украины, по мнению оккупационной власти, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.
"То есть гражданин любой другой страны может это сделать исключительно на общих началах, от украинцев, имеющих регистрацию на территории россии, этого вообще не требуют делать. А вот жителей так называемой "ЛНР" вынуждают спешить. К тому же кто будет знать, сколько на самом деле таких заявлений будет написано собственноручно, писал ли его человек и проживает ли он на указанной территории", — говорится в сообщении.
Нет паспорта рф — нет работы
Как рассказали в ОВА, в Рубежном местная оккупационная власть заставляет население получать гражданство россии. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства или возможности не быть уволенным необходимо иметь паспорт гражданина россии.
Напомним, с начала марта на временно оккупированных территориях начали действовать правила выплат пенсий и социальных выплат россии. Согласно этим правилам, российское гражданство является необходимым условием для получения соответствующих выплат.