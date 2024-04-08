В МАГАТЭ рассказали, что сейчас происходит на ЗАЭС

Российский военный на ЗАЭС. Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии рассказало о последствиях атаки дронов по оккупированной Запорожской АЭС. Согласно последним данным, не были обнаружены повреждения систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.

Об этом стало известно с последнего обновления отчета МАГАТЭ от 7 апреля.

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Известно, что в результате атаки пострадало оборудование для наблюдения и связи, а также повреждена военная машина.

"Однако военные удары стали еще одним ярким напоминанием о постоянных угрозах для ЗАЭС и других ядерных объектов во время вооруженного конфликта, несмотря на усилия МАГАТЭ снизить риск серьезной аварии, которая может нанести вред людям и окружающей среде в Украине и за ее пределами", — подчеркивает организация.

После получения сообщений от оккупационной "администрации" ЗАЭС об атаках дронов, специалисты МАГАТЭ посетили три места, пострадавших от взрывов. Они подтвердили, что в одном из реакторных корпусов произошла детонация, повредившая оборудование для наблюдения и связи. Находившиеся на крыше шестого реактора российские военные открыли огонь по дрону, что привело к взрыву возле реактора.

"На одном из них возле лаборатории они увидели пятна крови рядом с поврежденным военным транспортным средством материально-технического обеспечения, что указывает по крайней мере на одну потерю", — сообщает агентство.

Эксперты также сообщили об услышанных взрывах и стрельбе в течение дня, а также об артиллерийских выстрелах недалеко от станции.

Хотя структурные повреждения важных для безопасности систем не были обнаружены, команда рассказала о незначительных поверхностных повреждениях на крыше шестого реактора и царапинах на бетонной плите, поддерживающей резервуары для хранения воды.

Напомним, что в ГУР заявили, что Украина не причастна к взрыву БпЛА на ЗАЭС.

Ранее мы писали, что 4 апреля неподалеку от ЗАЭС раздались выстрелы. После этого произошло отключение наружной воздушной линии ВЛ-330кВ на станции.