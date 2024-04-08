В МАГАТЕ розповіли, що зараз відбувається на ЗАЕС

Російський військовий на ЗАЕС. Фото: REUTERS

Міжнародне агентство з атомної енергії розповіло про наслідки атаки дронів по окупованій Запорізькій АЕС. Згідно з останніми даними, не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.

Про це стало відомо з останнього оновлення звіту МАГАТЕ від 7 квітня.

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Відомо, що результаті атаки постраждало обладнання для спостереження та зв’язку, а також була пошкоджена військова машина.

"Однак військові удари стали ще одним яскравим нагадуванням про постійні загрози для ЗАЕС та інших ядерних об'єктів під час збройного конфлікту, незважаючи на зусилля МАГАТЕ зменшити ризик серйозної аварії, яка може завдати шкоди людям і навколишньому середовищу в Україні та за її межами", — підкреслює організація.

Після отримання повідомлень від окупаційної "адміністрації" ЗАЕС про атаки дронів, фахівці МАГАТЕ відвідали три місця, які постраждали від вибухів. Вони підтвердили, що в одному з реакторних корпусів сталася детонація, яка пошкодила обладнання спостереження та зв’язку. Російські військові, які перебували на даху шостого реактора, відкрили вогонь по дрону, що призвело до вибуху біля реактора.

"На одному з них біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення, що вказує на принаймні одну втрату", — повідомляє агентство.

Експерти також повідомили про почуті вибухи та стрілянину протягом дня, а також про артилерійські постріли неподалік від станції.

Хоча структурні пошкодження важливих для безпеки систем не були виявлені, команда розповіла про незначні поверхневі пошкодження на даху шостого реактора та подряпини на бетонній плиті, яка підтримує резервуари для зберігання води.

Нагадаємо, що у ГУР заявили, що Україна не причетна до вибуху БпЛА на ЗАЕС.

Раніше ми писали, що 4 квітня неподалік ЗАЕС пролунали постріли. Після цього сталося відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на станції.