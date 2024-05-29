В оккупированном Мариуполе россияне начинают выселять жителей из их домов

В Мариуполе оккупанты хотят с июня выселять жильцов из их же уцелевших квартир
Оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами. Уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 29 мая.
Мародерство недвижимости в оккупированном Мариуполе
"История с "бесхозяйными" квартирами стриико вышла на новый уровень. Первым эксеперментальным выбран Кальмиусский район из-за того, что здесь максимальное количество целых квартир, не требующих ремонта. С выхода из отпуска гайляйтер Моргун получил соответствующее указание от Пушилина и сразу взял" "Весь сектор от парка Гурова до пр. Николпольского заклеен такими объявлениями. Но без ожидания "документов" людей начали выселять. Тех, кого мариупольцы в эвакуации запустили в свои квартиры и тех, кто их самостоятельно занял", — написал Андрющенко.
Как отметил советник городского головы Мариуполя, уже с июня будут выдавать ордера на такие квартиры тем, кто "засыпал" социальные сети так называемых "руководителей" города и области обращениями о якобы "выгоревших квартирах".
Также Андрющенко подчеркнул, что оккупационные власти приказали "полицаям" жестоко выбрасывать на улицу людей, не имеющих соответствующего вида на жительство от так называемой "городской администрации".
"Это должно было произойти и мы не просто это предполагали. Мы предупреждали уже полгода. К сожалению, процесс значительно ускорился благодаря резонансу "челобитных" и борьба одних, за право жить под крышей привела к потере крыши другими. Без всякой войны. А нам, в эвакуации — не нервничать. Потому что все это незаконно, а реально право собственности будет восстановлено с пешим шагом украинского солдата на улице Мариуполя", — подытожил Андрющенко.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обманывают жителей города, они вместо ремонта разрушают и обворовывают жилье мариупольцев.
Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.
Читайте Новини.LIVE!