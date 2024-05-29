В оккупированном Мариуполе россияне начинают выселять жителей из их домов

Женщина в оккупированном Мариуполе. Иллюстративное фото: REUTERS, ALEXANDER ERMOCHENKO

Оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами. Уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 29 мая.

Читайте также:

Мародерство недвижимости в оккупированном Мариуполе

"История с "бесхозяйными" квартирами стриико вышла на новый уровень. Первым эксеперментальным выбран Кальмиусский район из-за того, что здесь максимальное количество целых квартир, не требующих ремонта. С выхода из отпуска гайляйтер Моргун получил соответствующее указание от Пушилина и сразу взял" "Весь сектор от парка Гурова до пр. Николпольского заклеен такими объявлениями. Но без ожидания "документов" людей начали выселять. Тех, кого мариупольцы в эвакуации запустили в свои квартиры и тех, кто их самостоятельно занял", — написал Андрющенко.

Пост Андрющенко в Telegram

Как отметил советник городского головы Мариуполя, уже с июня будут выдавать ордера на такие квартиры тем, кто "засыпал" социальные сети так называемых "руководителей" города и области обращениями о якобы "выгоревших квартирах".

Также Андрющенко подчеркнул, что оккупационные власти приказали "полицаям" жестоко выбрасывать на улицу людей, не имеющих соответствующего вида на жительство от так называемой "городской администрации".

Объявления окупантов в Мариуполе. Фото: Telegram Андрющенко

"Это должно было произойти и мы не просто это предполагали. Мы предупреждали уже полгода. К сожалению, процесс значительно ускорился благодаря резонансу "челобитных" и борьба одних, за право жить под крышей привела к потере крыши другими. Без всякой войны. А нам, в эвакуации — не нервничать. Потому что все это незаконно, а реально право собственности будет восстановлено с пешим шагом украинского солдата на улице Мариуполя", — подытожил Андрющенко.

Сообщения окупантов в Мариуполе. Фото: Telegram Андрющенко

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обманывают жителей города, они вместо ремонта разрушают и обворовывают жилье мариупольцев.

Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.