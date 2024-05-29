Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мариуполе оккупанты хотят с июня выселять жильцов из их же уцелевших квартир arrow

В Мариуполе оккупанты хотят с июня выселять жильцов из их же уцелевших квартир

29 мая 2024 10:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В оккупированном Мариуполе россияне начинают выселять жителей из их домов
Женщина в оккупированном Мариуполе. Иллюстративное фото: REUTERS, ALEXANDER ERMOCHENKO
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами. Уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 29 мая.

Читайте также:

Мародерство недвижимости в оккупированном Мариуполе

"История с "бесхозяйными" квартирами стриико вышла на новый уровень. Первым эксеперментальным выбран Кальмиусский район из-за того, что здесь максимальное количество целых квартир, не требующих ремонта. С выхода из отпуска гайляйтер Моргун получил соответствующее указание от Пушилина и сразу взял" "Весь сектор от парка Гурова до пр. Николпольского заклеен такими объявлениями. Но без ожидания "документов" людей начали выселять. Тех, кого мариупольцы в эвакуации запустили в свои квартиры и тех, кто их самостоятельно занял", — написал Андрющенко.

Пост Андрющенко
Пост Андрющенко в Telegram

Как отметил советник городского головы Мариуполя, уже с июня будут выдавать ордера на такие квартиры тем, кто "засыпал" социальные сети так называемых "руководителей" города и области обращениями о якобы "выгоревших квартирах".

Также Андрющенко подчеркнул, что оккупационные власти приказали "полицаям" жестоко выбрасывать на улицу людей, не имеющих соответствующего вида на жительство от так называемой "городской администрации".

Объявления окупантов
Объявления окупантов в Мариуполе. Фото: Telegram Андрющенко

"Это должно было произойти и мы не просто это предполагали. Мы предупреждали уже полгода. К сожалению, процесс значительно ускорился благодаря резонансу "челобитных" и борьба одних, за право жить под крышей привела к потере крыши другими. Без всякой войны. А нам, в эвакуации — не нервничать. Потому что все это незаконно, а реально право собственности будет восстановлено с пешим шагом украинского солдата на улице Мариуполя", — подытожил Андрющенко. 

Объявления окупантов
Сообщения окупантов в Мариуполе. Фото: Telegram Андрющенко

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обманывают жителей города, они вместо ремонта разрушают и обворовывают жилье мариупольцев.

Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

Мариуполь
Украина
Донецкая область
жилье
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера