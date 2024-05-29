В окупованому Маріуполі росіяни починають виселяти жителів із їхніх домівок

Жінка в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото: REUTERS, ALEXANDER ERMOCHENKO

Окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряжатись "безхазяйними" квартирами та будинками. Вже з червня окупанти будуть виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти у них своїх прибічників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram в середу, 29 травня.

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"Історія з "безхазяйними" квартирами стриіко вийшла на новий рівень. Першим ексеперментальним обрано Кальміуській район через те, що тут максимальна кількість цілих квартир, що не потребують ремонту. З виходу з відпустки гайляйтер Моргун отримав відповідну вказівку від Пушиліна та одразу взяв "под козьІрек" весь сектор від парку Гурова до пр. Ніколпольського заклеєно такими об’явами. Та без очікування "документів" людей почали виселяти. Тих, кого маріупольці в евакуації запустили в свої квартири та тих, хто їх самостійно зайняв", — написав Андрющенко.

Пост Андрющенка в Telegram

Як наголосив радник міського голови Маріуполя, вже з червня будуть видавати ордери на такі квартири тим, хто "засипав" соціальні мережі так званих "керівників" міста та області зверненнями про нібито "вигорівші квартири".

Також Андрющенко підкреслив, що окупаційна влада наказала "поліцаям" жорстоко викидати на вулицю людей, які не мають відповідного дозволу на проживання від так званої "міської адміністрації".

Оголошення окупантів у Маріуполі. Фото: Telegram Андрющенка

"Це мало статись і ми не просто це передбачали. Ми поперджали вже півроку. Нажаль, процес значно пришвидчився завдяку резонансу "чолобітних" і боротьба одних, за право жити під дахом призвела до втрати даху іншими. Без будь-якої війни. А нам, в евакуації - не нервувати. Бо все це незаконно, а реально право власності буде відновлено з пешим кроком українського солдата на вулиці Маріуполя. Точно буде", — підсумував Андрющенко у своєму дописі.

Повідомлення окупантів у Маріуполі. Фото: Telegram Андрющенка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти дурять мешканців міста, вони замість ремонту руйнують та обкрадають помешкання маріупольців.

Окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися з західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.