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В Мариуполе оккупанты выгоняют с вещами жителей уцелевших квартир

27 июня 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мариуполе оккупанты выгоняют с вещами жителей уцелевших квартир
Российский оккупант в Мариуполе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты придумали очередную причину для того, чтобы отобрать жилье у тех украинцев, которые остаются в Мариуполе. Отобранные квартиры отдают гражданским и военным россиянам.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российские оккупанты, хозяйничающие на территории захваченного Мариуполя, начали выбрасывать украинских жителей города из их квартир.

Основанием для такого шага оккупационная "администрация" называет невозможность доказать право собственности на жилье — скажем, если во время пожара, которых много в уничтоженном россиянам городе, сгорели документы на квартиру.

Жилье — для оккупантов

В квартиры, из которых выгоняют их владельцев, заселяются граждане России — как военнослужащие оккупационных войск, так и гражданские, приехавшие на территорию Мариуполя, нарушив украинское законодательство.

Андрющенко рассказал об одном из таких случаев, когда в квартиру в Кальмиусском районе Мариуполя, откуда выгнали украинских владельцев, заселился офицер из оккупационного корпуса.

"Геноцид украинцев в Мариуполе продолжается", — подчеркнул советник городского головы.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.

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