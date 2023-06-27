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В Маріуполі окупанти виганяють з речима мешканців вцілілих квартир

27 червня 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Маріуполі окупанти виганяють з речима мешканців вцілілих квартир
Російський окупант в Маріуполі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Російські окупанти, які хазяйнують на території захопленого Маріуполя, почали викидати українських мешканців міста із їхніх квартир.

Підставою для такого кроку окупаційна "адміністрація" називає неможливість довести право власності на житло — скажімо, якщо під час пожежі, яких багато у знищеному росіянам місті, згоріли документи на квартиру.

Житло — для окупантів

У квартири, з яких виганяють їхніх власників, заселяються громадяни Росії — як військовослужбовці окупаційних військ, так і цивільні, які приїхали на територію Маріуполя, порушивши українське законодавство.

Андрющенко розповів про один із таких випадків, коли в квартиру у Кальміуському районі Маріуполя, звідки вигнали українських власників, заселився офіцер із окупаційного корпусу.

"Геноцид українців в Маріуполі триває", — підкреслив радник міського голови.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині, чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України.

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