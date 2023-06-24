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У Маріуполі чоловіків, які отримали паспорт РФ, відправляють у військкомат

24 червня 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Маріуполь: чоловіків, які отримали паспорт РФ, відправляють у військкомат
Російські окупанти в Маріуполі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині, чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада

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"Так, одному з жителів міста разом з російським паспортом видали військовий квиток та сказали прийти до військомату на наступний день. Тож окупанти вже готуються відправляти мирних жителів "захищати руський мир", — йдеться у повідомленні. 

 

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі водії місцевого водоканалу почали страйкувати через невиплату зарплати протягом двох місяців. Ситуація на Донеччині стає критичною.

Додамо, що в Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.

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