В сети появилось видео, как спасали жителей Херсона с подтопленных территорий

Подтопление Херсона. Фото: Новини.LIVE

Спецназовцам ЦСО "А" СБУ удалось эвакуировать жителей с временно оккупированных и затопленных территорий Херсонщины. Украинские воины не могли бросить на произвол тех, кто пострадал в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и показала видео спасательной операции.

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Как спасали людей

"С первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра. Отдельно — доставляли продукты питания и лекарства с помощью дронов", — говорится в сообщении.

Во время спасения людей российские оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала мирных жителей. Однако их позиция, которую они обустроили на крыше жилого дома, была сразу ликвидирована благодаря нашей артиллерии.

"Мы каждый день идем вперед ради тех, кто ждет освобождения! И делаем все, чтобы над каждым украинским городом снова развевался желто-голубой флаг Победы!", — добавили в СБУ.

Препятствие эвакуации

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.

Напомним, более шестидесяти человек прибыли в Одессу на эвакуационных автобусах из Херсона. Психологи ГСЧС встречают их, оказывая поддержку и помощь в восстановлении после сложных испытаний.