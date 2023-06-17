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В мережі зʼявилось відео, як рятували мешканців Херсонщини з підтоплених територій

17 червня 2023 14:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В мережі зʼявилось відео, як рятували мешканців Херсонщини з підтоплених територій
Підтоплення Херсону. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ вдалося евакуювати жителів із тимчасово окупованих і затоплених територій Херсонщини. Українські воїни не могли кинути на призволяще тих, хто постраждав внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. 

Про це повідомила пресслужба СБУ та показала відео рятувальної операції.

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Як рятували людей

"З перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом із колегами із ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів", — йдеться у повідомленні.

Під час порятунку людей російські окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала мирних жителів. Проте їхню позицію, яку вони облаштували на даху житлового будинку, було одразу ліквідовано завдяки нашій артилерії. 

"Ми щодня йдемо вперед заради тих, хто чекає на звільнення! І робимо все, щоб над кожним українським містом знову майорів жовто-блакитний прапор Перемоги!", — додали в СБУ. 

Перешкода евакуації

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість. 

Нагадаємо, понад шістдесят людей прибули до Одеси на евакуаційних автобусах з Херсонщини. Психологи ДСНС зустрічають їх, надаючи підтримку і допомогу у відновленні після складних випробувань.

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