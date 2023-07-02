Взрывы в Николаевской области. Иллюстративное фото: Facebook

В Николаевской области ночью 2 июля прогремели взрывы. Также на части территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Николаевской области 2 июля

Обновлено 01:26. В Николаевской области раздались взрывы. Работает ПВО.

Обновлено 01:36. Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 2 июля в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Николаевская, Херсонская и ряд других областей.

Также мы писали, что в Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.

Добавим, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.