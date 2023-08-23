В Минобороны Болгарии рассказали, когда начнут передачу бронетехники Украине

Бронетранспортер БТР-60ПБ-МД1 в Болгарии. Фото: google

Болгария готова передать Украине около 100 единиц бронированной техники советского образца. Передача техники начнется уже в конце сентября — начале октября.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

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Как известно, Болгария пообещала, что передаст Украине около сотни находящихся у нее на хранении бронированных машин советского образца.

Однако болгарский министр подчеркнул, что соглашение о передаче этой бронетехники еще должно ратифицировать парламент Болгарии.

"Только что в сентябре парламент вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач, и к концу сентября — к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения. Я думаю, что тогда сможет начаться передача", — добавил министр Болгарии.

Также Тагарев рассказал, что Болгария и Украина должны еще подписать соответствующее соглашение, а процесс снабжения бронетехникой замедляется из-за того, что определенная к передаче Украине бронированная техника находится на складах МВД Болгарии.

Напомним, Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 30 млн. евро.