В Минобороны Болгарии рассказали, когда начнут передачу бронетехники Украине
Болгария готова передать Украине около 100 единиц бронированной техники советского образца. Передача техники начнется уже в конце сентября — начале октября.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.
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Как известно, Болгария пообещала, что передаст Украине около сотни находящихся у нее на хранении бронированных машин советского образца.
Однако болгарский министр подчеркнул, что соглашение о передаче этой бронетехники еще должно ратифицировать парламент Болгарии.
"Только что в сентябре парламент вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач, и к концу сентября — к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения. Я думаю, что тогда сможет начаться передача", — добавил министр Болгарии.
Также Тагарев рассказал, что Болгария и Украина должны еще подписать соответствующее соглашение, а процесс снабжения бронетехникой замедляется из-за того, что определенная к передаче Украине бронированная техника находится на складах МВД Болгарии.
Напомним, Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 30 млн. евро.