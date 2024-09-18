В Минобороны кодифицировали новый импульсный металлоискатель Хортич

Прибор для разминирования "Хортич-1". Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и утвердили для снабжения войсками новый импульсный металлоискатель украинского производства. Разработанное украинскими инженерами устройство для обнаружения мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1".

Об этом сообщили в ведомстве в среду, 19 сентября.

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Как сообщили в министерстве, универсальный металлоискатель создан на отечественном заводе, ранее изготовлявший подобные устройства для бытовых и промышленных целей, таких как детекция электрических и газовых сетей, геодезические работы и другие задачи в народном хозяйстве. После начала широкомасштабного вторжения России предприятие передало все доступные металлоискатели для военных нужд на волонтерских началах.

Инженеры завода получали отзывы от военных по поводу работы их продукции и сформировали основные требования для разработки универсального армейского металлоискателя, который должен быть легким, надежным, экономичным, простым в эксплуатации и легким в ремонте в полевых условиях.

Металлоискатель весит чуть более одного килограмма и может обнаруживать взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью в 5 см. Он работает при температурах от -20 °C до +40 °C и при влажности до 95%. Устройство оснащено световыми и звуковыми индикаторами для обнаружения мин, а полная зарядка мощного литиево-ионного аккумулятора обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.