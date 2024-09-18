В Міноборони кодифікували новий імпульсний металошукач Хортич

Прилад для розмінування "Хортич-1". Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України кодифікували та затвердили для постачання у війська новий імпульсний металошукач українського виробництва. Розроблений українськими інженерами пристрій для виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1".

Про це повідомили у відомстві в середу, 19 вересня.

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Новий металошукач "Хортич-1"

Як повідомили в міністерстві, універсальний металошукач створений на вітчизняному заводі, який раніше виготовляв подібні пристрої для побутових і промислових цілей, таких як детекція електричних і газових мереж, геодезичні роботи та інші завдання в народному господарстві. Після початку широкомасштабного вторгнення рф підприємство передало всі доступні металошукачі для військових потреб на волонтерських засадах.

Інженери заводу отримували відгуки від військових щодо роботи їх продукції і сформували основні вимоги для розробки універсального армійського металошукача, який повинен бути легким, надійним, економічним, простим в експлуатації та легким у ремонті в польових умовах.

Металошукач важить трохи більше одного кілограма і може виявляти вибухові пристрої на глибині понад півметра з похибкою місцезнаходження в 5 см. Він працює при температурах від -20 °C до +40 °C і при вологості до 95%. Пристрій обладнано світловими та звуковими індикаторами для виявлення мін, а повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує до 6 годин безперервної роботи.