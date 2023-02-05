Резников рассказал, что будут делать ВСУ, если западная техника не прибудет к вероятному наступлению

В Минобороны рассказали, что будут делать ВСУ, если западная техника не прибудет к вероятному наступлению
ВСУ ожидают наступления россиян к годовщине вторжения, что вполне логично, потому что кремль любит символизм. Однако нелогично то, насколько не подготовлена армия россии.
Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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По словам главы Минобороны, россия, вероятно, попытается в очередной раз напасть на Украину в конце февраля и это логично, ведь это символично для кремля. Впрочем, совсем не логично то, насколько не подготовлена российская армия.
Резников говорит, что россия действовала по такому же сценарию и в прошлом году, рассчитывая на мгновенный проигрыш Украины. На самом же деле здесь оккупанты столкнулись с сопротивлением.
Несмотря на то, что не все западное оружие успеет приехать, у Украины есть ресурсы и резервы, которыми ВСУ способны дать отпор врагу.
Будет ли наступление из Беларуси
Министр обороны заявил, что кремль не изменил своих планов по Украине. По словам Алексея Резникова, самая большая мечта оккупантов — это захватить Киев. Для них это символично, и они считают, что тогда Украина "падет".
"По состоянию сегодня, на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных пойти на Киев", — заявил Резников.
В Минобороны отметили, что в настоящее время на полигонах Беларуси находятся всего 12 тысяч российских военных, которые не несут угрозы Украине.
Напомним, ранее Алексей Резников рассказывал, что Украина полностью готова к новому наступлению россии. У ВСУ достаточно техники, чтобы отразить атаки оккупантов.
Скорее всего, кремль готовит новое наступление именно на годовщину вторжения — 24 февраля.