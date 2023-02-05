Олексій Резніков заявив, що ЗСУ готові дати відсіч росії при спробі нового наступу

Міністр оборони Резніков розповів, як Україна готується до нового наступу росії
Україна повністю готова до нового наступу росії. ЗСУ мають достатньо техніки, аби відбити атаки окупантів.
Про це на брифінгу розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
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За словами очільника оборонного відомства, Україна постійно накопичує резерви та спільно з партнерами навчає бійців працювати на західній техніці. Олексій Резніков розповів, що у листопаді 2021 року Україні не хотіли давати навіть зенітно-ракетний комплекс Stinger, зараз же ситуація кардинально змінилась і Україна має в арсеналі різні системи, тому бійці готові "зустрічати" ворога.
"Ми очікуємо можливі наступи з боку росіян. Ми це розуміємо, тому що лютий місяць, а вони люблять символізми", — заявив Резніков.
Відомо, що окупанти також почали змінювати тактику. Резніков зазначив, що загарбники малими штурмовими групами намагаються тиснути на українську лінію оборони на сході. Однак ЗСУ тримаються і не дають їм можливості її прорвати.
Окрім того, очільник відомства закликав громадян довіряти лише офіційним каналам інформації та не вестися на різні провокації кремля.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що володимир путін дав вказівку окупантам захопити усю територію Донецької і Луганської областей. Але реальних передумов для такого успіху немає, адже окупаційна армія не відновила свою бойову потужність.
Також раніше очільник міноборони Олексій Резніков розповідав, що росія може готувати новий наступ на Україну до роковин вторгнення — 24 лютого.