Резніков розповів, що робитимуть ЗСУ, якщо західна техніка не прибуде до ймовірного наступу

Міністр оборони України Олексій Резніков

ЗСУ очікують наступу росіян до роковин вторгнення, що є цілком логічно, бо кремль любить символізм. Однак нелогічно те, наскільки не підготовлена армія рф.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами очільника Міноборони, росія, ймовірно, спробує вчергове напасти на Україну наприкінці лютого, і це логічно, адже це символічно для кремля. Втім зовсім нелогічно те, наскільки непідготовлена російська армія.

Резніков каже, що росія діяла за таким ж сценарієм і минулого року, розраховуючи на миттєвий програш України. Насправді ж тут окупанти зіткнулися з супротивом.

Попри те, що не вся західна зброя встигне приїхати, Україна має ресурси та резерви, якими ЗСУ спроможні дати відсіч ворогу.

Чи буде наступ з Білорусі

Міністр оборони заявив, що кремль не змінив своїх планів щодо України. За словами Олексія Резнікова, найбільша мрія окупантів — це захопити Київ. Для них це символічно, і вони вважають, що тоді Україна "впаде".

"Станом сьогодні на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угрупувань, спроможних піти на Київ", — заявив Резніков.

В Міноборони відзначили, що наразі на полігонах Білорусі перебувають всього 12 тисяч російських військових, які не несуть загрозу Україні.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповідав, що Україна повністю готова до нового наступу росії. ЗСУ мають достатньо техніки, аби відбити атаки окупантів.

Найімовірніше, кремль готує новий наступ саме на роковини вторгнення — 24 лютого.