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В Минобороны заявили о рекордном количестве уничтоженных артсистем РФ в мае

2 июня 2024 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ уничтожили рекордное количество вражеских артиллерийских систем в мае
Украинские военные стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство обороны Украины заявило, что Силы обороны за май ликвидировали рекордное количество артиллерийских систем врага с начала полномасштабной войны. Речь идет о 1 160 установках российских захватчиков.

Об этом Минобороны сообщает в соцсети X в субботу, 1 июня.

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ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерийских систем РФ

"Это наибольшее количество потерь артиллерии (российских оккупантов. — Ред.) за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", — отметили в ведомстве.

ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерийских систем РФ
Инфографика количества уничтоженных артсистем врага за год. Фото: Твиттер /Минобороны

Согласно инфографике Минобороны, украинские военные в апреле отняли 942 артиллерийских установок, а в марте — 976 артсистем.

Сколько артиллерийских систем уничтожили ВСУ в мае
Скриншот сообщения с твиттер-аккаунта Минобороны Украины

Напомним, что бойцы СБУ показали, как на поле боя уничтожают российскую технику. В этом им помогают дроны и другие способы поражения.

Также мастер-класс по ликвидации оккупантов продемонстрировали бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которые отняли немало российской бронетехники.

Добавим, что в ГНСУ показали видео эффективной работы воинов бригады "Стальная граница", которые из 120 миномета разнесли позиции захватчиков.

война в Украине
военная техника
ликвидация
оккупанты
Минобороны
ВСУ
военные
війна

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