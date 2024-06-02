ЗСУ знищили рекордну кількість ворожих артилерійських систем у травні

В Міноборони заявили про рекордну кількість знищених артсистем РФ у травні
Міністерство оборони України заявило, що Сили оборони за травень ліквідували рекордну кількість артилерійських систем ворога від початку повномасштабної війни. Йдеться про 1160 установок російських загарбників.
Про це Міноборони повідомляє у соцмережі X у суботу, 1 червня.
ЗСУ знищили рекордну кількість артилерійських систем РФ
"Це найбільша кількість втрат артилерії (російських окупантів. — Ред.) за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", — зазначили у відомстві.
Згідно з інфографікою Міноборони, українські військові у квітні відмінусували 942 артилерійські установки, а в березні — 976 артсистем.
Нагадаємо, що бійці СБУ показали, як на полі бою знищують російську техніку. У цьому їм допомагають дрони та інші засоби ураження.
Також майстер-клас з ліквідації окупантів продемонстрували бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які відмінусували чимало російської бронетехніки.
Додамо, що в ДПСУ показали відео ефективної роботи воїнів бригади "Сталевий кордон", які зі 120 міномету рознесли позиції загарбників.
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