ЗСУ знищили рекордну кількість ворожих артилерійських систем у травні

Українські військові стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України заявило, що Сили оборони за травень ліквідували рекордну кількість артилерійських систем ворога від початку повномасштабної війни. Йдеться про 1160 установок російських загарбників.

Про це Міноборони повідомляє у соцмережі X у суботу, 1 червня.

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"Це найбільша кількість втрат артилерії (російських окупантів. — Ред.) за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", — зазначили у відомстві.

Інфографіка кількості знищених артсистем ворога за рік. Фото: Твіттер /Міноборони

Згідно з інфографікою Міноборони, українські військові у квітні відмінусували 942 артилерійські установки, а в березні — 976 артсистем.

Скриншот повідомлення з твіттер-акаунта Міноборони України

Нагадаємо, що бійці СБУ показали, як на полі бою знищують російську техніку. У цьому їм допомагають дрони та інші засоби ураження.

Також майстер-клас з ліквідації окупантів продемонстрували бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які відмінусували чимало російської бронетехніки.

Додамо, що в ДПСУ показали відео ефективної роботи воїнів бригади "Сталевий кордон", які зі 120 міномету рознесли позиції загарбників.