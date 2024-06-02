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В Міноборони заявили про рекордну кількість знищених артсистем РФ у травні

2 червня 2024 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ знищили рекордну кількість ворожих артилерійських систем у травні
Українські військові стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство оборони України заявило, що Сили оборони за травень ліквідували рекордну кількість артилерійських систем ворога від початку повномасштабної війни. Йдеться про 1160 установок російських загарбників.

Про це Міноборони повідомляє у соцмережі X у суботу, 1 червня.

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ЗСУ знищили рекордну кількість артилерійських систем РФ

"Це найбільша кількість втрат артилерії (російських окупантів. — Ред.) за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", — зазначили у відомстві.

ЗСУ знищили рекордну кількість артилерійських систем РФ
Інфографіка кількості знищених артсистем ворога за рік. Фото: Твіттер /Міноборони

Згідно з інфографікою Міноборони, українські військові у квітні відмінусували 942 артилерійські установки, а в березні — 976 артсистем.

Скільки артилерійських систем знищили ЗСУ у травні
Скриншот повідомлення з твіттер-акаунта Міноборони України

Нагадаємо, що бійці СБУ показали, як на полі бою знищують російську техніку. У цьому їм допомагають дрони та інші засоби ураження.

Також майстер-клас з ліквідації окупантів продемонстрували бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які відмінусували чимало російської бронетехніки

Додамо, що в ДПСУ показали відео ефективної роботи воїнів бригади "Сталевий кордон", які зі 120 міномету рознесли позиції загарбників.

війна в Україні
військова техніка
ліквідація
окупанти
Міноборони
ЗСУ
військові
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