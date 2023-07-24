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В Москве беспилотник врезался в дом

24 июля 2023 04:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Москве беспилотник врезался в дом
В Москве беспилотник врезался в дом. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве около четырех утра по киевскому времени начались взрывы. Местные паблики стали писать, что это атака украинских беспилотников. Мы собрали всю информацию на данный момент.

Об атаке украинских дронов на Москву сообщают российские СМИ в Telegram.

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Российские медиа пишут, что громкие звуки слышали жители центра и юга столицы. По их словам примерно в 4-й раздался первый взрыв, затем поднялся дым.

"Сегодня около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В социальных сетях российские СМИ демонстрируют здание на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от Министерства обороны. Возле него найдены обломки якобы "украинского дрона".

 

Напомним, в эту ночь воздушная тревога в Украине объявлялась дважды. В настоящее время в стране до сих пор она продолжается. Мониторинговые каналы сообщают об атаке беспилотников. Также раздаются взрывы в оккупированном Крыму.

Мы писали, что ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

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