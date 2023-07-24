У кількох містах окупованого Криму лунають вибухи
Вночі 24 липня у кількох містах окупованого Криму лунають вибухи. А саме: у Феодосії, Старому Криму, Джанкої, Армянську. Ми зібрали усю наявну інформацію на теперішній час.
Про вибухи у Криму повідомляють місцеві пабліки у соцмережі.
Вибухи в окупованому Криму вночі 24 липня
Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Гучно у кількох містах:
- Феодосії,
- Старому Криму,
- Джанкої,
- Армянську.
Чекаємо на офіційне підтвердження.
Нагадаємо, вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України. Моніторингові канали повідомляють, що існує загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня. Небезпечно може бути в Одеській області.
Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".