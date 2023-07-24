У кількох містах окупованого Криму лунають вибухи. Фото: соцмережі

Вночі 24 липня у кількох містах окупованого Криму лунають вибухи. А саме: у Феодосії, Старому Криму, Джанкої, Армянську. Ми зібрали усю наявну інформацію на теперішній час.

Про вибухи у Криму повідомляють місцеві пабліки у соцмережі.

Читайте також:

Вибухи в окупованому Криму вночі 24 липня

Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Гучно у кількох містах:

Феодосії,

Старому Криму,

Джанкої,

Армянську.

Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України. Моніторингові канали повідомляють, що існує загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня. Небезпечно може бути в Одеській області.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".