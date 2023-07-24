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У кількох містах окупованого Криму лунають вибухи

24 липня 2023 02:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в окупованому Криму вночі 24 липня
У кількох містах окупованого Криму лунають вибухи. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 24 липня у кількох містах окупованого Криму лунають вибухи. А саме: у Феодосії, Старому Криму, Джанкої, Армянську. Ми зібрали усю наявну інформацію на теперішній час.

Про вибухи у Криму повідомляють місцеві пабліки у соцмережі.

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Вибухи в окупованому Криму вночі 24 липня

Моніторингові канали повідомляють, що після другої ночі в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Гучно у кількох містах:

  • Феодосії,
  • Старому Криму,
  • Джанкої,
  • Армянську.

Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України. Моніторингові канали повідомляють, що  існує загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня. Небезпечно може бути в Одеській області.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

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