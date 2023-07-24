"Бавовна" у Москві: безпілотник врізався у будинок

В Москві безпілотник врізався у будинок. Фото: скриншот

У Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників. Ми зібрали усю інформацію на цей момент.

Про атаку українських дронів на Москву повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Безпілотник врізався у будинок

Російські медіа пишуть, що гучні звуки чули мешканці центру та півдня столиці. За їхніми словами приблизно о 4-й пролунав перший вибух, потім піднявся дим.

"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях, серйозних руйнувань та постраждалих немає" — написав мер Москви Сергій Собянін.

У соціальних мережах російські ЗМІ демонструють будівлю на Комсомольському проспекті столиці, неподалік Міністерства оборони. Біля нього знайдені уламки нібито "українського дрона".

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні оголошувалася двічі. На даний момент в країні досі вона триває. Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників. Також лунають вибухи в окупованому Криму.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".