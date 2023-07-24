Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Бавовна" у Москві: безпілотник врізався у будинок arrow

"Бавовна" у Москві: безпілотник врізався у будинок

24 липня 2023 04:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Бавовна" у Москві: безпілотник врізався у будинок
В Москві безпілотник врізався у будинок. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників. Ми зібрали усю інформацію на цей момент.

Про атаку українських дронів на Москву повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

Читайте також:

Безпілотник врізався у будинок

Російські медіа пишуть, що гучні звуки чули мешканці центру та півдня столиці. За їхніми словами приблизно о 4-й пролунав перший вибух, потім піднявся дим.

"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях, серйозних руйнувань та постраждалих немає" — написав мер Москви Сергій Собянін.

У соціальних мережах російські ЗМІ демонструють будівлю на Комсомольському проспекті столиці, неподалік Міністерства оборони. Біля нього знайдені уламки нібито "українського дрона".

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні оголошувалася двічі. На даний момент в країні досі вона триває. Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників. Також лунають вибухи в окупованому Криму.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз